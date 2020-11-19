Лукашенко назначил нового посла Беларуси в Китае

Сегодня - день кадровых назначений. Фото БелТА.

19 ноября Александр Лукашенко провел кадровые назначения.

Послом Беларуси в Китае стал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, сообщает БелTA.

Обращаясь к Юрию Сенько, Александр Лукашенко отметил, что Китай - особая страна.

- Они всегда ценят, когда "тяжеловеса" направляем туда, - сказал он.

Также Лукашенко назначил сегодня послов в Азербайджан, Армению, Пакистан и Кению.

- Не буду традиционно вам рассказывать о странах пребывания, куда мы вас направляем. Люди подготовленные, грамотные и прочее. Публично спрашиваю вас: может, кто-то не хочет ехать послом? - задал вопрос Лукашенко. - Вы - люди, особенно вы втроем (речь об Андрее Равкове, Александре Конюке и Юрии Сенько), крупного калибра. Я готов, искренне вам говорю, если вы сейчас скажете, что вы хотели бы работать на других должностях…

Все подтвердили, что с готовностью поедут работать в новых должностях.

- Я искренне говорю. Если вы видите себя в какой-то другой области, ваше желание работать, хоть сейчас, хоть через год, хоть через полгода, если вы изъявите желание. Чтобы все люди понимали, что это не пенсионная для вас работа. И не работа, знаете, вот взяли на обочину выбросили людей. Таких людей на обочину не выбрасывают. Поэтому я хочу, чтобы люди это слышали и вы понимали, - подчеркнул Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк назначен на новую должность

В дипкорпусе сегодня новые назначения (ПОДРОБНЕЕ...)