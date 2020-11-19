Глава ГУБОПиК Николай Карпенков получил новое назначение. Фото: sb.by

Александр Лукашенко 19 ноября, в четверг, провел кадровый день. Был назначен новый министр культуры и послы в Азербайджан, Китай и Армению.

Изменения произошли и в Министерстве внутренних дел. Лукашенко назначил Николая Карпенкова, который возглавлял ГУБОПиК, на должность заместителя министра внутренних дел - командующего внутренними войсками.

В телеграм-канале «Пул Первого» проинформировали, что на должность первого замминистра МВД был назначен Юрий Назаренко. Что касается Геннадия Казакевича, который ранее занимал данную должность, то он сохранит свой пост, но не без приставки «первый».

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