Лукашенко о назначении нового министра культуры: Я отреагировал на запрос работников культуры назначить человека со стороны

Лукашенко пояснил, почему назначил именно Маркевича новым министром культуры. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 19 ноября, в четверг, назначил нового министра культуры. Им стал экс-помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич.

Позже Лукашенко пояснил свое решение о данном назначении. Его слова цитирует БелТА.

- Да, для меня данное решение было нестандартным. Мне кажется, что я впервые в истории на данную должность назначаю человека, как принято говорить, не из их круга. Почему со стороны? Да я просто отреагировал на просьбу работников культуры. А многие из них у меня просили назначить на эту должность человека со стороны. Чтобы он был не из их круга, - подчеркнул Лукашенко.

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