Лукашенко назначил послов Беларуси в Пакистан и Кению

Александр Лукашенко провел новые назначения. Фото БелТА.
В дипкорпусе 19 ноября - новые назначения.
Александр Лукашенко назначил послом Беларуси в Пакистане начальника главного договорно-правового управления МИД Андрея Метилицу, сообщает БелТА.
Белорусское посольство в Кении возглавит заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин. Также по совместительству он будет представлять интересы страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. Кроме того, Павел Взяткин будет постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).
Также сегодня были назначены послы в другие страны.
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