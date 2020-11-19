Лукашенко назначил послов Беларуси в Пакистан и Кению

Александр Лукашенко провел новые назначения. Фото БелТА.

В дипкорпусе 19 ноября - новые назначения.

Александр Лукашенко назначил послом Беларуси в Пакистане начальника главного договорно-правового управления МИД Андрея Метилицу, сообщает БелТА.

Белорусское посольство в Кении возглавит заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин. Также по совместительству он будет представлять интересы страны в Танзании, Уганде и Эфиопии. Кроме того, Павел Взяткин будет постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Также сегодня были назначены послы в другие страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк назначен на новую должность

В дипкорпусе сегодня новые назначения (подробнее...)

Лукашенко назначил нового посла Беларуси в Китае

На эту должность назначена неожиданная кандидатура (подробнее...)

Экс-глава Совета безопасности Андрей Равков назначен на новую должность

Равков назначен послом в Азербайджан (подробнее...)