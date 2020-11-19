Власти Минска определили более 40 протестных районов, где примут дополнительные меры для обеспечения порядка

"Площадь перемен" - один из самых знаменитых протестных дворов в Минске. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Власти Минска определили больше 40 протестных районов, где будут приниматься дополнительные меры для обеспечения общественного порядка и дисциплины, передает interfax.by.

В официально опубликованном решении Мингорисполкома приведен перечень 44 территорий, где будут действовать такие меры. Это, в частности, так называемая "Площадь перемен" на ул. Червякова, жилые кварталы "Маяк Минска", "Каскад", "Минск-Мир", участки проспекта Дзержинского, Парк высоких технологий, центр города, площадь Якуба Коласа и территория у Комаровского рынка и другие.

Накануне зампредседателя Мингорисполкома Артем Цуран заявил, что в каждом административном районе определены от 3 до 6 мест, требующих особого внимания.

По его словам, речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и "закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка".

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