Фамилии Путило и Протасевича появились в списке КГБ о причастных к террористической деятельности

КГБ Беларуси включил Степана Путило и Романа Протасевича в перечень террористов. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео YouTube «вДудь».

На сайте Комитета госбезопасности Беларуси обновился перечень организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности. Изменения в список террористов в КГБ внесли в среду, 18 ноября.

Сейчас перечень из более чем 720 имен замыкают имена Степана Путило и Романа Протасевича, которых белорусские правоохранители объявили причастными к террористической деятельности. Главные лица запрещенного в Беларуси телеграм-канала идут сразу после сирийского террориста и лидера группировки «АН-НУСРА» Джамаль Хуссейна Зейнийе, утвержденного в розыск резолюцией Совбеза ООН.

В документе указывается, что Протасевич и Путило являются обвиняемыми по 293 статье УК Беларуси. Напомним, в ноябре они были объявлены в межгосударственный розыск.

А на днях МИД Беларуси передал Польше ноту протеста с требованием выдать администраторов признанного экстремистским канала в Телеграм.

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