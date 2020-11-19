Лукашенко о ситуации с Купаловским театром: Мы с вами уйдем - из власти, из жизни, - а эта гадкая страница останется на всю жизнь

Лукашенко прокомментировал ситуацию с Купаловским театром. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

19 ноября Александр Лукашенко назначил Анатолия Маркевича министром культуры.

Он отметил, что для него решение о назначении было нестандартным, ведь это человек из другой сферы деятельности, сообщает БелТА.

Одним из доводов в пользу назначения Маркевича был его опыт длительной работы в руководстве местными органами власти.

- Я подумал: раз председателем райисполкома работал, то хорошо знает, что такое культура, пришлось этим заниматься большой промежуток времени. Во-вторых, по образованию педагог. Педагог - это человек, который может работать на любой должности, - заметил Лукашенко.

Во время назначения он обратил особое внимание на важные задачи, которые стоят перед новым министром, в том числе по урегулированию ситуации вокруг Национального академического театра имени Янки Купалы.

- Вот возьмите, к примеру, театр Янки Купалы, на злобу дня. Все уйдет, мы с вами уйдем - из власти, из жизни, - а эта гадкая страница останется на всю жизнь. Национальный театр! Не знаю, помнишь ли ты (совсем молодым еще был), когда Володя, твой отец, работал (имеется в виду Владимир Рыженков - отец первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова. - Прим. БелТА), мы даже обсуждали часто эту проблему: театр в нужник превратился, и у меня под окном в Администрации президента туалет был, - напомнил Лукашенко. - Я подумал: не может же быть так, чтобы в центре Минска, под окном ЦК КПСС, потом Шушкевича, Гриба (им это до фени было), туалет стоял, и театр Янки Купалы превратился в туалет. И я, как человек спокойный, не националист - интернационалист полный, думаю: ну это же все-таки национальный театр, это же лицо. И я все сделал, чтобы он превратился в эту конфетку, в игрушку. Это как такая красивая внешне детская игрушка с хорошей внутренней начинкой - я так мечтал. Контролировал кадры, чтобы пришли нормальные, молодежь пришла....

...Пришел один негодяй, просился туда, клялся, что будет верным стране, отечеству и президенту, и что случилось? Что случилось с этой труппой? - добавил Лукашенко.

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