От 6 до 9 долларов: На столько в Украине будут штрафовать за отсутствие маски или ее неправильное ношение

Владимир Зеленский подписал указ о штрафах за отсутствие масок. Фото: пресс-служба президента Украины.

О том, что Владимиром Зеленским подписан закон о штрафах за нахождение в общественных местах и транспорте без средств защиты, сообщила 19 ноября «Комсомольская правда" в Украине» со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Штрафовать в Украине будут как за отсутствие маски, так и за неправильное ее ношение, например, на подбородке или на одном ухе. Нарушителей антиковидных мер будут наказывать на сумму от 170 до 255 гривен (Прим.: 6 - 9 долларов США). Закон вступает в силу уже 20 ноября.

При этом уточняется, что средства защиты, которые должны быть в наличии у граждан - это маски или респираторы. При этом они могут быть и самодельными, но главное - закрывать полностью нос и рот.

Еще Рада Украины готовит и другой документ: штрафы за отсутствие защитных масок у клиентов для заведений и бизнеса. Согласно законопроекту, штрафы за маски для юрлиц могут составить от 3400 до 5100 гривен (Прим.: около 120 - 180 долларов), а для клиентов все те же 170 - 255 гривен (Прим.: 6 - 9 долларов США).

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