В Минской области на трассе опрокинулись две маршрутки: пострадали пассажиры

Водители маршруток не учли погодные условия на трассе, в итоге пострадали пассажиры. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О двух однотипных дорожных происшествиях, случившихся в один день на Минщине, сообщили БелТА в Следственном комитете.

Во вторник, 17 ноября, на трассе М3, а затем на республиканской дороге под Пуховичами опрокинулись маршрутки.

- Днем на 31-м километре трассы Витебск - Минск в аварию попал 47-летний водитель маршрутного такси. Двигаясь в сторону Минска, водитель потерял контроль над управлением, микроавтобус оказался в кювете, где опрокинулся. В ДТП пострадали два пассажира, - пояснили в пресс-службе.

Аналогичная авария в этот же день произошла на территории Пуховичского района. Недалеко от деревни Побережье с управлением не справился 35-летний маршрутчик.

- «Мерседес Бенц» попал в занос, затем выехал в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали 6 из 13 пассажиров маршрутки, - уточнили в СК.

На месте обеих аварий работали следователи, они по следовой картине пришли к выводам, что водители во время движения не учли дорожных и погодных условий.

Идет проверка.

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