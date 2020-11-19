В Минске на площади Бангалор столкнулись две легковушки. Одному из водителей стало плохо за рулем

Авария случилась на площади Бангалор. Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась 19 ноября.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Volvo ехал по ул. Орловской со стороны ул. Л. Карастаяновой в направлении пл. Бангалор. Он почувствовал себя плохо, переехал через разделительную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda, водитель которого двигалась в третьей полосе для движения.

Как сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Проводится проверка.

ГАИ напоминает: не садитесь за руль в болезненном или утомленном состоянии, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.

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