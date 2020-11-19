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Общество

В Минске на площади Бангалор столкнулись две легковушки. Одному из водителей стало плохо за рулем

Мужчина был доставлен в больницу
Ирина ВЕТРОВА
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Авария случилась на площади Бангалор. Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась на площади Бангалор. Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась 19 ноября.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Volvo ехал по ул. Орловской со стороны ул. Л. Карастаяновой в направлении пл. Бангалор. Он почувствовал себя плохо, переехал через разделительную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda, водитель которого двигалась в третьей полосе для движения.

Как сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Проводится проверка.

ГАИ напоминает: не садитесь за руль в болезненном или утомленном состоянии, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.

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