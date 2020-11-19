Житель Барановичей разбил чужую машину, потому что принял ее за авто бывшего начальника

Мужчина повредил ветровое стекло и ручку двери. Фото носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Когда 42-летний мужчина услышал шум на парковке около дома и выглянул в окно, то увидел, что неизвестный человек разбивает его машину.

Он выбежал на улицу и обнаружил поврежденные ветровое стекло и наружную ручку передней правой двери. Сумма ущерба оказалась более 1000 рублей, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Недалеко от места происшествия сотрудники уголовного розыска задержали неработающего 39-летнего жителя Барановичей. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало: в выдыхаемом воздухе у него - 2,2 промилле алкоголя.

Мужчина признался, что принял машину за автомобиль бывшего начальника, который не рассчитался с ним, и решил таким образом его проучить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске на площади Бангалор столкнулись две легковушки. Одному из водителей стало плохо за рулем

Мужчина был доставлен в больницу (ПОДРОБНЕЕ...)