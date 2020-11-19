В Беларуси с 1 января бюджетникам поднимут зарплату

В 2020 году рост зарплат бюджетников опережает в целом рост средних зарплат по стране. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Об увеличение базовой ставки для бюджетных организаций Беларуси на 10 рублей, или до 195 белорусских рублей, проинформировали БелТА в Министерстве труда и соцзащиты.

Решение утверждено постановлением Совмина, принятым 18 ноября. И повлечет также рост зарплат в бюджетной сфере, а это свыше 830 тысяч бюджетников по всей стране.

В итоге с 1 января 2021 года базовая ставка вырастет на 10 рублей, или на 5,4 процента, по сравнению с 2020 годом.

В Минтруда пояснили, что повышение принято с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития Беларуси.

Уточняется, что за 9 месяцев 2020 года номинальная начисленная зарплата бюджетников выросла на 19,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. А также опередила рост зарплат в целом по стране.

- Например, согласно статистике, в Беларуси номинальная начисленная среднемесячная зарплата за сентябрь 2020 года у врачей составила 1810,7 белорусского рубля, среднего медперсонала - 1122,3 белорусского рубля, профессорско-преподавательского состава - более 1458 рублей, а зарплаты учителей - без малого 1023 рубля, - перечислили в Минтруда.

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