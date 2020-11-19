В белорусском парламенте о решении Конгресса США по Беларуси: Выглядит нелепо на фоне выборов в самих Штатах

Андрей Савиных считает, что во внутренние дела Беларуси вмешиваются США. Фото: БелТА.

Председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Нацсобрания заявил, что принятый американским Конгрессом законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» является нелепым, пишет БелТА.

По словам Андрея Савиных, решение Конгресса - на фоне прошедших недавно выборов в самих Соединенных Штатах выглядит «несколько нелепо». И добавил, что при этом американское правительство действует шаблонно с нарушением суверенитета.

- Недавнее решение Конгресса демонстрирует, что США продолжают действовать шаблонно и по инерции используют привычные способы вмешательства во внутренние дела других государств. При этом нарушая их суверенитет и принципы международного права. На фоне новостей о выборах в самих Соединенных Штатах Америки это выглядит несколько нелепо, - подчеркнул Савиных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Палате представителей США расширяют полномочия президента по санкциям против Беларуси.

Согласно документу, президент Америки вправе заблокировать визу любого иностранного гражданина, который имеет отношение к фальсификации выборов и применению насилия (подробности).

Президент Международной федерации за права человека просит Беларусь освободить из изоляторов женщин и несовершеннолетних.

Известны имена как минимум 13 женщин, многие из которых оказались разлучены с детьми (подробности).