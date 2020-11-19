Житель Могилева через аккаунт жены в мессенджере переписывался от ее имени. Возбуждено уголовное дело

За несанкционированный доступ к компьютерной информации возбуждено уголовное дело. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Женщина обратилась в милицию с жалобой на то, что во время ее отсутствия в рабочем кабинете кто-то воспользовался доступом к личному аккаунту в Viber на компьютере и разослал от ее имени сообщения другим людям. Также неизвестный человек вступил в деловую переписку с партнерами предприятия и поставщиками, оговаривал вопросы закупок и стоимости товара, сообщает БелТА.

Выяснилось, что это сделал муж женщины, с которым она разводилась.

- В тот день 33-летний мужчина пришел к супруге в конце рабочего дня, но в кабинете ее не застал. Женщина отлучилась по служебным вопросам, оставив помещение открытым. Этим обстоятельством и воспользовался ревнивец, - рассказали в МВД.

Он знал, что на компьютере установлен личный аккаунт мессенджера жены, и решил прочитать ее переписку с коллегами и знакомыми. Для этого он спрятался в шкафу, а когда та закрыла кабинет и уехала домой, сел за компьютер.

Не найдя компромата, мужчина вступил в диалог с представителями организаций. Потом удалил отправленные сообщения и вылез через окно.

Он объяснил свой поступок возникшим в тот момент приступом ревности.

Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности.

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