Генпрокуратура завела уголовное дело на врача, рассказавшего, что у погибшего Романа Бондаренко в крови не было алкоголя

Врача, рассказавшего общественности о состоянии Романа Бондаренко, задержали по уголовной статье. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что в отношении врача больницы скорой медпомощи Минска возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.

В действиях медика Генпрокуратура увидела признаки преступления, а именно - «разглашение медицинской тайны».

Напомним, после заявления пресс-службы Следственного Комитета о том, что погибший Роман Бондаренко был в состоянии алкогольной интоксикации. Врач, который пытался спасти жизнь минчанина, сообщил СМИ, что в крови Бондаренко «было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли» и предоставил фото эпикриза.

По мнению Генпрокуратуры, такие действия врача были умышленными, а совершил он их «без служебной необходимости».

- Подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию, - прокомментировали в пресс-службе.

В итоге в Генпрокуратуре пришли к выводу, что эти действия привели к тяжким последствиям, а именно - напряжению в обществе, создании атмосферы недоверия к госорганам, а также побудило граждан к агрессии и противоправным действиям.

Уточняется, что подозреваемые по данному уголовному делу задержаны. Их фамилии не называются, из сообщения пресс-службы известно только, что это «врач УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и иное лицо».

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