В МВД сообщили о задержании администратора канала в Telegram «Белые халаты»

Задержан 20-летний минчанин, администратор популярного в Беларуси Telegram-канала. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Минске был задержан 4-курсник столичного медуниверситета, являющийся администратором телеграм-канала «Белые халаты», сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что на 20-летнего минчанина вышли сотрудники ГУБОПиК МВД, получив информацию о его противоправной деятельности.

- Задержанный с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного телеграм-канала «Белые халаты» и такого же чата «Медики и Волонтеры», - прокомментировали в МВД.

Радикальность ресурсов, по заявлению МВД, выражалась в обсуждении способов противодействия, призывам к увольнениям медиков, протестам, забастовкам и так далее.

- Во время задержания молодой человек попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту администратора в телеграм-канале. В ходе обыска у него обнаружена польская виза, изъяты планшет, ноутбук, мобильник и атрибутика, - уточнили в пресс-службе.

В МВД считают, что задержанный студент-медик был заинтересован в корыстном получении из-за границы финансирования в крупных суммах (Прим.: здесь называется сумма в 54 тысячи евро).

Администратора «Белых халатов» признали подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Также в МВД опубликовали видео с допроса задержанного минчанина. На видео он говорит, что учиться в БГМУ, регулярно участвует в научных исследования, различных инициативах, посвященных реформированию и улучшению системы здравоохранения Беларуси. Далее говоря об изменениях и реформах, замечает, что проходить они могут под воздействием различных сил не только внутренних, но и внешних. В финале ролика, признается, что администрировал телеграм-канал.

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