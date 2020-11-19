Журналистке БелаПАН Юлии Котской суд назначил 8 суток ареста

Журналистов, по их словам, задержали в гостиничном номере. Но свидетель "Иван Иванов" сказал, что это было на улице рядом с метро "Пушкинская". Фото: БАЖ.

О том, что журналистку БелаПАН Юлию Котскую приговорили к 8 суткам ареста, сообщило БелаПАН в четверг, 19 ноября. Решение было принято в суде Московского района Минска судье Лидией Телицей.

По протоколу, составленному в отношении Котской, журналистка приняла участие в массовом мероприятии - пикетировании, преследуя цель выразить протест против действующей власти. Пикетирование проходило в районе станции метро «Пушкинской», где ее и задержали.

- В суде свою вину Котская не признала. Она сказала, что ее задержали в номере отеля «Орбита», где она с самого утра была вместе с коллегами-журналистами Андреем Шавлюго и Андреем Рабчиком. Из гостиничного номера они наблюдали в окно за происходящим в районе «Пушкинской», - пояснили в БелаПАН.

По словам Котской, она не выходила из номера с 10.00 утра, а задержали ее там же в 12.00 часов. Таким образом, она не могла принимать участие в массовом мероприятии.

Судья спросила, зачем журналисты забронировали в этот день номер?

- На всех массовых мероприятиях правоохранители просят журналистов отходить на безопасное расстояние. Я посчитала, что находиться в номере отеля - это самое безопасное расстояние, - ответила Котская во время суда.

Против журналистки в суде свидетельствовал милиционер под вымышленной фамилией «Иван Иванов». Он рассказал, как поступило сообщение о сборе группы лиц на Пушкинской и сказал, что спустя какое-то время сотрудники ОМОНа задержали Котскую. Но во что она была одета, где находилась в момент задержания, не вспомнил «из-за своей большой загруженности».

Ходатайство адвоката Котской Максима Кононова об изъятии записей видеокамер из коридора гостиницы «Орбита», где был номер, в котором задержали журналистом, судья отклонила.

- Суд признал Котскую виновной в нарушении части 1 статьи 23.34. Ее взяли под стражу в зале суда для отбытия ареста, - уточнили в информагентстве.

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