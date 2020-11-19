Евросоюз готовит новые санкции против властей, предпринимателей и предприятий Беларуси

ЕС готовит новые санкции в отношении Беларуси. Фото: pixabay.com.

О том, что главами МИД государств Евросоюза 19 ноября согласован вопрос подготовки нового санкционного пакета в отношении Беларуси сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет БелаПАН.

Если санкции будут приняты, это будет уже третий пакет санкций по Беларуси.

- В Беларуси продолжает ухудшаться ситуация. Режим Лукашенко не останавливает репрессии против людей. И сегодня мы пришли к согласию о необходимости продолжить подготовку третьего пакета санкций в ответ на продолжающиеся репрессии, - почеркнул в своем заявлении верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Уточняя, еврочиновник пояснил, что новые санкции могут уже коснуться не только физлиц, но и госструктур и предприятий. Главам МИД европейских стран на изучение в ближайшие недели был представлен обзор по пересмотру отношений между ЕС и Беларусью. Решение о пересмотре отношений планируется принять на следующем заседании, уже в декабре 2020-го года.

Напомним, первый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси с 40 фамилиями белорусских граждан был принят в октября. Второй пакет - в начале ноября, сюда уже вошел Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также приближенные чиновники, включая пресс-секретаря Наталью Эйсмонт - всего 15 фамилий.

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