Силовики пришли к журналистке Tut.by, которая писала статью о Романе Бондаренко

Екатерина Борисевич готовила материал о погибшем минчанине Романе Бондаренко. Фото: tut.by.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача Городской клинической больницы скорой медпомощи, которого подозревают в «разглашении врачебной тайны» о состоянии погибшего Романа Бондаренко.

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры еще указывалось, что уголовное дело по части 3 статьи 178 УК РБ возбуждено также и в отношении «иного лица», в действиях которого усмотрены признаки преступления. Кем является это другое лицо, при этом не разглашается. Однако подтверждалось, что и врача, и другого подозреваемого задержали.

В тот же день 19 ноября ресурс tut.by сообщил, что к их журналистке Екатерине Борисевич, которая готовила данный материал о Бондаренко пришли силовики.

Сначала она перестала выходить на связь, ее дочь сказала, что перед этим она вышла в магазин. А потом Екатерина вернулась в свою квартиру, но уже в сопровождении силовиков. Спустя менее часа ее увезли из дома неизвестные люди в масках. Дочь журналистки рассказала, что в квартире прошел обыск и был изъят ноутбук.

Около 21.00 часов стало известно, что Катерину Борисевич отвезли в СИЗО КГБ, в каком статусе не уточнялось.

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