Стало известно, когда в Минске пройдет прощание с Романом Бондаренко

Прощаться с Романом Бондаренко будут в Минске 20 ноября.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Вечером в четверг, 19 ноября, стало известно, что прощание с погибшим минчанином Романом Бондаренко пройдет в Минске в пятницу, 20 ноября. Об этом общественности сообщили родные Романа.
Уточняется, что прощание с Романом Бондаренко будет проходить в Минске в Храме Воскресения Христов с 11.00 до 12.00 часов. Это улица Гамарника, 27а в Минске.
Родные обратились к тем, кто хочет прийти на прощание с Романом. И попросили не снимать видео и фото в храме, соблюдать масочный режим и не приносить лампадки, так как не будет возможности их забрать. Уточнили, что цветы и венки можно будет оставить у входа в храм.
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