На «Беларуськалии» уволили 49 работников - официальная причина «за прогулы»

Шахтеров и работников "Беларуськалия", вступивших в стачку, уволили за прогулы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что на «Беларуськалии» за прогулы были уволены 49 работников, сообщило БелТА со ссылкой на официальный Telegram-аккаунте предприятия.

Как проинформировали в руководстве предприятия, было уволено 49 работников, которые отказались выполнять свои трудовые обязанности, вступив в стачку.

- Отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в стачку противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу. Единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул, - прокомментировали в «Беларуськалии».

Таким образом, уточняется, что лицами, агитирующими за вступление в стачку, был не соблюден порядок объявления и проведения забастовки. И уточняется, что это произошло несмотря на решение суда Минской области, признавшего забастовку на предприятии незаконной.

- В отношении других работников, которые отказываются выполнять свою работу, будут приняты аналогичные решение. Мы просим не поддаваться на провокации остальных, - добавили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В турпоездке по Беларуси задержали представителей стачкома «Беларуськалия».

Их доставили в Ивацевичский РУВД по обвинению в несанкционированном мероприятии (подробности).

На «Беларуськалии» забастовка, работники остановили выдачу руды. Туда приехали премьер-министр и губернатор.

Руководство предприятия умоляет рабочих не бастовать (подробности).

Рабочие на бастующем «Беларуськалии»: «Народ не успокоится. А смысл успокаиваться?»

Работники говорят о том, чтобы президент снял с себя полномочия и выпустил политзаключенных (подробности).