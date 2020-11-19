«Отвороты-привороты, гадание на картах»: Гомельчанку приговорили к 5 годам колонии за «магию»

За годы "магической" практики гомельчанка обработала около 100 клиентов. Фото: pixabay.com.

О том, что в Витебске суд приговорил к заключению «гадалку», проинформировало БелТА со ссылкой на помощника витебского прокурора Елену Янчиленко.

Как рассказали в прокуратуре, на скамье подсудимых жительница Гомеля оказалась за оказание «магических услуг». С 2013 по 2019 год она отвечала на просьбы клиентов сделать «отвороты-привороты, вернуть мужа или жену, решить личные вопросы, помочь в налаживании отношений на работе и так далее».

Объявление о своих «магических услугах» гомельчанка опубликовала в интернете. С клиентами общалась по телефону и в сети, а деньги за различные обряды получала на карту, счет телефона или по почте.

- Когда гадалка перестала выходить на связь, в милицию заявление на нее подал житель Витебска. В ходе следствия выяснилось, что за годы «магической практики» фигурантка работала почти со 100 клиентами, получив за все время свыше 200 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре Витебска.

Суд приговорил женщину к 5 годам колонии общего режима и оштрафовал на 100 базовых величин (2700 белрублей - Ред.).

Приговор вступил в законную силу.

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