Скончался известный белорусский тренер по волейболу Владимир Козлов

На 78-м году жизни скончался известный белорусский тренер. Фото: pixabay.com.

О том, что на 78-м году ушел из жизни известный белорусский волейбольный тренер Владимир Козлов, сообщила пресс-служба Белорусской федерации волейбола.

- Вклад Владимира Николаевича в развитие волейбола на международном уровне неоценим. Он возглавлял тренерский штаб женской национальной сборной Беларуси по волейболу с 2000 по 2007 годы. Дважды приводил юниорскую сборную Беларуси к бронзовым медалям чемпионатов Европы, - рассказали в федерации.

Владимир Козлов 7 лет был главным тренером женской национальной сборной по волейболу Беларуси. Фото: Белорусская федерация волейбола.

Если говорить о клубной карьере, то Владимир Козлов входил в состав тренерского штаба «Коммунальник» Минск, сборной успешно выступавшей в чемпионате СССР. За годы работы тренер Козлов становился многократным призером и победителем чемпионатов Беларуси, многократным обладателем Кубка республики.

- Руководство и весь коллектив белорусской федерации волейбола выражает свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, многим поколениям его воспитанников, - выразили соболезнования в федерации.

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