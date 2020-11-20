В Минске будет ужесточен контроль за несоблюдение масочного режима Фото: Инна КОРСАК

В Минске будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Но это коснется не всех. Об этом сообщает БелТА.

Требование об обязательном ношении масок в местах массового скопления людей было введено в Минске 12 ноября. В Мингорисполкоме сообщили, что планируют проводить регулярный мониторинг выполнения данных правил.

- Сотрудники санитарных служб и главного управления торговли и услуг Мингорисполкома будут обращать свое внимание сразу на целый список критериев. Обязательное правило для торговых организаций – использование масок и одноразовых перчаток продавцами, соблюдение режима проветривания, наличие антисептиков, а также информационных материалов о коронавирусе, - рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

И добавила, что специальные мониторинговые группы уже были созданы.

- Мы стараемся проводить ежедневно данный мониторинг. За прошедшие несколько дней нам удалось установить, что на 91% объектов, которые были уже исследованы, масочный режим выполняется в надлежащем порядке, - проинформировала Емельянова.

За несоблюдение норм юридическим лицам может грозить штраф в размере до 13,5 тысяч рублей.

Напомним, что коронавирусом в Беларуси с начала пандемии заразились уже более 119 тысяч человек. Скончались - 1074.

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