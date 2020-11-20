Наталья Кочанова – чиновникам: «Гражданская война может быть неминуема, можете не сомневаться в этом»

Наталья Кочанова встретилась с чиновниками Новополоцка и Полоцкого района. Фото: БелТА

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в четверг, 19 ноября, провела встречу с активом Новополоцка и Полоцкого района. На ней присутствовали местные чиновники, депутаты из других городов. Портал tut.by приводит цитаты, о чем говорила Кочанова на встрече.

О выборах 9 августа и происходящем после них

По словам Кочановой, в воскресенье, 9 августа, она в районе 21.30 ехала по проспекту Победителей.

- Уже в это время неслась толпа разъяренная. Молодчики. Иначе я не могу их назвать. Они кричали: «Жыве Беларусь!». И уже неслись. Еще итогов выборов не было, вообще никакой информации не было. Да там эти итоги никому и не нужны были. Толпа в Минске уже стояла с арматурой и заточками. Они же переворот пришли устраивать. Было понятно, что там задействовали эту массу кукловоды, которые и кукловодят. И если бы в ту ночь власть спасовала, то непонятно, что было бы в стране сегодня. И Euronews показывал абсолютную правду: три омоновца стоят, а демонстранты разъяренные рубахи снимают и на них с битами кидаются.

О жертвах насилия в результате протестов - Чуть позже люди начали выходить на мирные акции протеста. И тут появились избитые, побитые, начали всякие фейки придумывать. Все опешили в тот период. Иногда я закрывала глаза и не могла поверить, что нахожусь в Беларуси. Не могла подобного представить. Да, я проводила встречи с людьми, но мне никто не сказал, что нужно менять власть. Когда начались разговоры про изнасилованных, то я сразу позвонила Владимиру Каранику (экс-министр здравоохранения – Ред.) Спросила у него, есть ли изнасилованные. А он мне ответил, что ни одного случая не зафиксировано. Фактов таких нет. Потом начал Следственный комитет разбираться. Выяснилось, что фейков там больше, чем реальных фактов. Все придумано. Это все делают в телеграм-кананал. Откровенная льется ложь.

О мирных маршах

- Начали выходить на марши с цветочками. И кто выходит? Это же ваши дети выходят, товарищи. В прямом и переносном смысле. Вот кажется, что мирная акция. Но в ней всегда найдет провокатор. Молодежь выходит. Такие успешные все, хорошие. Но им что-то в нашей стране не нравится. Потом пенсионеры и ветераны начали выходить. Ерунду же всякую придумывали. А нормальные люди сидели и думали в тот момент: «Что происходит вообще?»

О Романе Бонадаренко

- Сейчас наступила радикализация протестов. И вот этот случай с Бондаренко. Он ведь сам выбежал во двор. То, что он был пьяный – это 100%. Сейчас же разбираются и уже установили, что в интернете была размещена ложная информация о его трезвости. Но дальше еще разберутся во всем. Но вы видели, как подняли его? Мемороиал! А кто-нибудь задумывался над тем, сколько вот таких пьяных каждый день в стране гибнут? А протестующие тут панихиды начали устраивать. Правильно президент сказал о зачистке города. Собрали все цветы, лампады, свечи аккуратно и вывезли на Северное кладбище. Вот привезут его, похоронят, на кладбище все несите. Чтобы вы понимали, 15 ноября на «Площади Перемен» уже около тысячи человек с цветами стояли. Ну как может такое быть? Человек умер, а ты думаешь, где купить цветы – время нужно. А тут же все быстро сделали. Прекрасные сценарии!

О том, что происходит в Беларуси сейчас

- От пропасти уйти нам удалось, но еще не ушли от ситуации, которая может настигнуть. И война Гражданская может быть неминуема. Можете не сомневаться. Пусть убьют меня, но я не могу молчать. Я не буду предателем тех людей, которые отстояли нашу независимость 75 лет назад. Именно они построили нашу Беларусь. Плохо сейчас всем. Как так? Все мы и вы, и СМИ должны говорить людям, должны встречаться с ними. Иначе страну разорвут. Хоть ситуация и непростая, но вполне управляемая. Нас – большинство. А эта кучка протестующих…мы просто не можем договориться с ними как-то. Студентов стали отчислять. И правильно. Кто-то вообще на эти акции по дурости своей попал.

Об ОМОНе

- Вы думаете, что омоновцу в лицо можно плевать? Обзывать его можно? А он же ведь тоже чей-то ребенок, муж, сын. Он на этих акциях по долгу своей службы. Какая буря туда гонит тебя? Хочешь мнение высказать – иди на площадку для диалога. В ОМОН сегодня, к слову – очередь стоит из ребят. Я преклоняюсь перед ними. И ушли оттуда всего лишь единицы. Омоновцы еще больше сплотились.

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Она также отметила, что разговаривала и с Караником, и с Пиневичем на данный счет. (подробности)