Минздрав запускает Google-платформу «Covid-содействие», где любой медсотрудник может анонимно сообщить о нехватке СИЗов и лекарств

Минздрав запускает Google-платформу «Covid-содействие»
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Министерстве здравоохранения рассказали, что запускают специальную Google -платформу «Covid-содействие», где любой сотрудник может анонимно сообщить о нехватке СИЗов и лекарств для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Ссылка на Google-форму размещена на сайте Министерства здравоохранения.
- Любой медицинский сотрудник может анонимно проинформировать ведомство о нехватке средств индивидуальной защиты, лекарства и расходных материалов, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусом, - говорится в сообщении.
В специальной форме нужно будет указать лишь название организации, в которой работает сотрудник.
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