Стало известно, сколько белорусов попросили в Польше политического убежища Фото: Оксана БРОВАЧ

Стало известно, сколько белорусов попросили политическое убежище в Польше. Так, с 1 августа по 10 ноября 2020 года заявление на получение статуса беженца в Польше получили 252 белоруса. Об этом сообщает портал tut.by.

Данная цифра сразу в несколько раз больше, чем за первые семь месяцев года.

- С 1 января по 16 ноября 2020 года заявление о предоставлении статуса беженца в Польше подали 282 белоруса. Из них 252 заявки были поданы в период с 1 августа по 16 ноября 2020 года, - рассказали в управлении по делам иностранцев Польши.

А в пограничной службе Польши отметили, что за период с 9 августа по 8 ноября 2020 года через границу проехали 194,5 тысячи белорусов. Но данная цифра – это не количество человек, а лишь пересечения границы.

Напомним, что ранее в МВД сообщили, что с сентября 2020 года около трех тысяч белорусов уехало в Украину, около 10 тысяч – в Польшу, в Латвию и Литву – не более 500 человек.

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