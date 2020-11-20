Эксперты рассказали, что будет с коронавирусом зимой

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Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что низкие температуры никак не влияют на активность COVID-19. Поэтому нет никаких оснований ожидать, что с приходом зимы заболеваемость коронавирусом замедлится и ситуация улучшится.

- Вирусы вообще очень хладолюбивые, они живут при температуре минус 70, минус 20, и часть вакцин, которые создаются, они как раз при этой температуре и хранятся, цитирует Попову агентство «Интерфакс-Запад».

О том, что коронавирус чувствует себя комфортно не только при низких температурах но и высоких, а также при различной влажности, рассказала директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- К сожалению, прогнозы по поводу того, что более теплые условия снижают циркуляцию COVID-19, не оправдались. Все равно нужны дополнительные вмешательства для сдерживания распространения инфекции. Высокая температура никак не повлияла на интенсивность передачи вируса, высокая влажность тоже не повлияла. Напомним, в Беларуси зарегистрировано более 119 тысяч случаев коронавируса. За время с начала пандемии эксперты провели около 3 миллионов тестов.

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