На «Коминтерне» в Гомеле разорвался котел: выбило 9 окон

Фото: МЧС Беларуси

Инцидент произошел на предприятии легкой промышленности ОАО «Коминтерн» в Гомеле. По информации МЧС, в котельной предприятия разорвался газовый технологический котел. В этот момент в помещении находился оператор, он не пострадал.

Фото: МЧС Беларуси

В результате происшествия в здании котельной выбило стекла в 9 окнах. Повреждены взрывные клапаны и внешняя обшивка самого котла.

Фото: МЧС Беларуси

По версии, рассматриваемой экспертами, разрыв мог произойти из-за высокого давления в топочном пространстве котла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси. Однако точную причину инцидента еще предстоит выяснить специалистам.

Фото: МЧС Беларуси

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