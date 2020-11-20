СК: Возбуждено уголовное дело по факту гибели 18-летней девушки в аквапарке «Фристайл»

Аквапарк временно не работает по требованию Следственного комитета Фото: Виктор ПАЖИТОК

В Следственном комитете рассказали, что по факту гибели 18-летней девушки в аквапарке «Фристайл» было возбуждено уголовное дело по части 2 стать 388 – Выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности для жизни или здоровья человека и которые повлекли смерть по неосторожности. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова в программе «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой».

- На данный момент уже были опрошены свидетели и сотрудники аквапарка, изучаются записи с камер видеонаблюдения, изымается необходимая документация, также документы, в которых содержится информация о закупке и установке оборудования. Работа аквапарка была приостановлена по требованию СК, - рассказала Гончарова.

Напомним, что в столичном аквапарке «Фристайл» в субботу, 14 ноября, погибла девушка. По словам одной из очевидцев случившегося, девушку засосало в трубу.

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