В Гродно неизвестные повредили автомобиль сотрудника милиции. Возбуждено уголовное дело

В Гродно неизвестные повредили машину сотрудника милиции. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете рассказали, что в Гродно неизвестные повредили автомобиль сотрудника милиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 – Умышленное повреждение имущества, которое было совершено общеопасным способом. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Данный инцидент произошел около 01.30 20 ноября. В милицию поступило сообщение о раздавшемся громком хлопке в одном из дворов Гродно. На место произошедшего приезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Около автомобиля были видны следы горения. Удалось установить, что «Шкода» принадлежит 41-летнему мужчине, который является действующим сотрудником милиции. Он рассказал, что информация о нем была размещена в одном из радикальных телеграм-каналов, - пояснили в СК.

Помимо автомобиля сотрудника милиции, были повреждены еще три авто, которые стояли рядом.

Помимо автомобиля сотрудника милиции, было повреждено еще три авто, которые стояли рядом. Фото: телеграм-канал СК

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 – Умышленное повреждение имущества, которое было совершено общеопасным способом. Причастные к случившемуся устанавливаются.

Следователи провели осмотр места случившегося, зафиксировали следовую картину. По объектам, которые были изъяты, назначен ряд исследования. Также были опрошены свидетели и потерпевшие, просмотрены записи с камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК: Возбуждено уголовное дело по факту гибели 18-летней девушки в аквапарке «Фристайл».

В ведомстве добавили, что на данный момент уже опрошены свидетели и сотрудники аквапарка, изучаются записи с камер видеонаблюдения. (подробности)