Ударил приятеля минимум 64 раза: в Шумилинском районе расследуется убийство

Фото: УСК по Витебской области

УСК по Витебской области расследует уголовное дело об убийстве 59-летнего жителя деревни Добрило Шумилинского района.

Утром 4 ноября в милицию позвонила женщина и сообщила, что ее 44-летний супруг нашел тело знакомого без признаков жизни. Труп находился в доме умершего. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая установила, что минувшей ночью муж сельчанки и погибший хозяин дома распивали спиртные напитки. В разгар застолья между ними произошел конфликт, и 44-летний гость нанес хозяину увечья. По данным СК, он ножом и твердым тупым предметом нанес приятелю не менее 64 травмирующих воздействий.

Фото: УСК по Витебской области

Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что на месте происшествия зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, по которым назначен ряд экспертиз.

Фото: УСК по Витебской области

Супруг сельчанки, сообщившей о находке в милицию, задержан по подозрению в совершении преступления. Он допрошен. Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) УК РБ.

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