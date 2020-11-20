«Важно следить, чтобы на дворовых территориях был порядок»: дружинники продолжают патрулировать Минск

Дружинники продолжают следить за порядком в Минске. Фото: скришнот с телеканала ОНТ

Дружинники продолжают следить за порядком на улицах, во дворах и скверах Минска. Об этом сообщили в эфире новостей на телеканале «Беларусь 1».

По словам ведущего, 19 ноября, в четверг, дружинники, которые закреплены за Центральным РУВД, провели обход улиц: они обошли несколько кварталов, в которых обращали особое внимание на порядок во дворах.

- На мой взгляд, это абсолютно правильная работа, которая показывает единство сотрудников милиции и простых людей. Я, к примеру, человек коммерческий. Сейчас очень важно следить за тем, чтобы именно на дворовых территориях соблюдался порядок. Если вдруг кто-то думает, что будет собираться компанией, кричать во дворах - и это никому не мешает, то он ошибается в этом. Люди вызывают милицию на таких соседей, - рассказал дружинник Дмитрий Беляков.

Дружинники продолжат выполнять свою работу и дальше. Самое активное участие в обеспечении порядка на улицах столицы они принимают в выходные дни. К примеру, по словам ведущего новостей, от одного районного отдела милиции выходят на улицы до десятка бригад дружинников.

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