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Общество

Пропало электричество, а дома ребенок под ИВЛ: в Минске спасатели помогли девочке, нуждающейся в вентиляции легких

Работники МЧС привезли переносной дизель-генератор и подключили его к аппарату
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Изображение носит иллюстративный характер

Изображение носит иллюстративный характер

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 19 ноября на номер 101 позвонил мужчина с просьбой помочь его 12-летней дочери. Выяснилось, что в доме по улице Грушевской отсутствует электроснабжение, а там находится ребенок под аппаратом искусственной вентиляции легких. Для функционирования прибора требовалось подключение автономного источника питания.

Диспетчер направила к месту вызова автомобиль быстрого реагирования с переносным дизель-генератором. Сотрудники МЧС подключили его к аппарату ИВЛ. А после того как электроснабжение восстановилось, работники вернулись в подразделение. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Минское городское управление МЧС.

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