Минздрав Беларуси установил максимальные цены на ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19

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Минздрав Беларуси установил предельные максимальные тарифы по лабораторной диагностике COVID-2019. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступает в силу с 21 ноября.

Итак, исследование методом ПЦР должно стоить не более 53 белорусских рублей.

Экспресс-тесты на определение иммуноглобулинов IgM и IgG - не более 31,5 руб.

Исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG методом иммунохроматографического, или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа должно быть не дороже 37,5 руб.

В указанную стоимость входит само исследование, манипуляции, необходимые для его проведения, а также требуемые материалы и реагенты.

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