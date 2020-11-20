Лукашенко о предприятиях: Мы, может, пошли немного социалистическим путем, неважно каким, но спасли их

Лукашенко 20 ноября посещает "Гомсельмаш". Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября, посещает с рабочей поездкой предприятие «Гомсельмаш». Он подчеркнул, что именно благодаря государственной поддержке в Беларуси удалось сохранить ряд заводов и их коллективы. Об этом сообщает БелТА.

- Нам некоторые предлагают реформы и перемены: продадим, это не надо. Но мы решили пойти другим путем. Да, возможно, это было несколько нестандартно, может, этот путь был социалистическим. Да и неважно, каким он был. Главное - мы спасли предприятия. Государство подставило свое плечо, - заявил Лукашенко.

И добавил, что государство и в дальнейшем будет подставлять свое плечо и «Гомсельмашу» в частности, и другим предприятиям Беларуси. Но важно помнить, по словам Лукашенко, что они должны выполнять свои обязательства и рассчитываться по долгам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко - о забастовках на предприятиях: Не произведете 10 тракторов? Приедут немцы с американцами - перекрестятся.

Президент Беларуси прокомментировал призывы к забастовкам и заявил, что, по его мнению, предпринимаются попытки «раскачать трудовые коллективы в стране». (подробности)

Лукашенко высказался о забастовках: На предприятии 150 - 200 человек погоду особо не делают.

Президент также добавил, что тот, кто хочет работать - будет работать. (подробности)