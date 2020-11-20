В Минске водитель «Шкоды» сбил 14-летнего ребенка на пешеходном переходе, отвез его в больницу и скрылся

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В Минске водитель автомобиля «Шкода» сбил ребенка на пешеходном переходе, отвез его в больницу, а потом скрылся. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Данный инцидент произошел в четверг, 19 ноября. Водитель двигался по улице Седых в сторону улицы Калиновского. Он сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель авто завез ребенка в поликлинику, затем в больницу. После этого он скрылся. Сотрудники ГАИ оперативно установили местонахождение водителя - он был дома в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в ведомстве.

Мужчина был задержан.

Проводится проверка.

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