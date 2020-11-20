Правозащитники: с начала ноября административно наказаны 1325 человек. 520 белорусов получили штрафы на общую сумму $114 тысяч

По данным правозащитников, с начала ноября административно наказаны 1 325 человек Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

С 1 по 18 ноября 2020 года в Беларуси вынесено 1325 административных постановлений об аресте. Основные статьи КоАП, по которым составляются протоколы, - нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, неповиновение законному распоряжению должностного лица.

ТАСС со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщает, что за 18 дней месяца 520 человек получили штрафы на общую сумму 9510 базовых величин (около 114 тысяч долларов). В общей сложности протестующие получили 16 599 суток ареста, что суммарно составляет 46 лет.

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