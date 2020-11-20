В Минске хоронят Романа Бондаренко. Проститься пришли тысячи человек

Фото: Tut.by

Прощание с Романом Бондаренко, погибшим 12 ноября, прошло в Храме Воскресения Христова в Минске. По информации Tut.by, около 11:20 площадка около церкви была занята людьми, припарковать машину было практически негде. Также образовалась пробка на съездах с МКАД на Мирошниченко и Логойский тракт.

Роман Бондаренко. Фото: сецсети

У многих людей в руках были белые и красные цветы, погребальные венки. В какой-то момент присутствующие начали скандировать «Я выхожу»: именно таким было последнее сообщение Романа перед тем, как он вышел на «Площадь Перемен».

Фото: Сергей Андрианов

По данным Tut.by, проститься с Романом Бондаренко пришли тысячи человек. Водители проезжающих машин сигналят в знак памяти.

Фото: Tut.by

После полудня гроб с телом мужчины вынесли из храма и погрузили в катафалк. Люди подняли вверх руки со знаком виктории. Похоронят Романа на Северном кладбище.

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