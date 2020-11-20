Лукашенко - работникам «Гомсельмаша»: Меня очень радует, что вы, хоть и с поддержкой, но вышли на траекторию роста

Лукашенко проводит встречу с работниками "Гомсельмаша". Фото: телеграм-канал "пул Первого"

Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября, посещает с рабочей поездкой предприятие «Гомсельмаш». Он встретился с работниками завода. Об этом сообщает БелТА.

- Меня очень радует, что вам удалось выйти на траекторию роста. Пусть и была оказана поддержка и помощь, но вы не работаете на склад. Вам удается производить тот продукт, который нашей стране нужен. И 75% товара, который вы производите, мы продаем за пределы нашей Беларуси и получаем за это валюту, - отметил Лукашенко.

Он добавил, что необходимо не забывать о высоком качестве производимой продукции, чтобы она была конкурентоспособной.

- Я хотел бы отметить, что вы здорово сработали по импортозамещению. Я могу и дальше перечислять ваши успешные шаги. Повторяю, что вы сделали хороший шаг вперед. Деньги, которые выделило государство, в песок не ушли, - подчеркнул Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о предприятиях: Мы, может, пошли немного социалистическим путем, неважно каким, но спасли их.

Он добавил, что в данной ситуации «государство подставило свое плечо». (подробности)