Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 ноября 2020 года: рекордный прирост заболевших COVID-19 - 1457 человек

Вновь рекордный прирост за сутки - 1457 заболевших Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в телеграм-канале.

На 20 ноября в стране зарегистрировано 120 847 случаев COVID-19. Прирост за сутки снова является рекордным - 1457 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 100 749 пациента (+1165 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончался 1081 человек. А за последние сутки умерли 7 пациентов. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 3 009 490 тестов.

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