7 стран-партнеров ЕС присоединились к санкциям против Беларуси

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что еще 7 государств-партнеров Евросоюза присоединились к санкциям против властей Беларуси. Среди них - Северная Македония, Черногория, Албания, Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Украина. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Европейский Союз уже ввел два блока санкций против Беларуси. В черный список вошли 55 представителей руководства страны, в том числе президент. Данным лицам запрещен въезд в страны Евросоюза, а если их счета обнаружатся в европейских банках, они будут заморожены.

Напомним, 19 ноября главы иностранных дел государств ЕС согласовали подготовку очередного санкционного пакета против Минска. Он включает не только чиновников и физлиц, но и предпринимателей, госструктуры и компании. Подробнее об этом рассказываем здесь.

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