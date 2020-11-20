Лукашенко: Ради бога, рожайте. Мы будем находить по 10 тысяч долларов на каждого ребенка после рождения двух детей

Лукашенко заявил, что большое значение для развития любого государства имеет демография. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября, с рабочей поездкой посещает предприятие «Гомсельмаш». Во время встречи с его работниками он затронул тему поддержки многодетных семей. И отметил, что большое значение для развития любого государства имеет демография. Об этом сообщает БелТА.

- Знаете, какая самая большая проблема на сегодняшний день? Нет, не «Гомсельмаш», и даже не коронавирус. Мы пройдем через это и всех вылечим. Самая большая проблема - население. Если каждая женщина не родит двоих, а то и троих детей, то у нас будет как в Европе, Украине и России, где как раз замечено падение населения. Уже через полвека некому жить будет, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси уже были приняты меря для того, чтобы оказывать поддержку рождаемости, а также для тех семей, которые воспитывают детей. По словам Лукашенко, программа семейного капитала уже смогла позитивно себя зарекомендовать.

- Уверен, что программа данная останется навсегда. Но вы только рожайте, ради бога. Мы будет стараться находить по 10 тысяч долларов на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Это же главное. Если детей не будет, то не будет и рабочих. И уже никакое образование не нужно, - подчеркнул Лукашенко.

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Он добавил, что на «Гомсельмаше» «производят продукт, который нужен стране». (подробности)