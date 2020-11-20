Лукашенко о сливах в телеграм-каналах: Надо немного потерпеть, уже скоро мы вам все расскажем, и будет очень интересно

Лукашенко заявил, что уже в ближайшее время расскажет правду о той информации, которая была размещена в телеграм-каналах. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 20 ноября, в пятницу, посещает предприятияе «Гомсельмаш». Он встретился с работниками и ответил на их вопросы. Один из них касался тем, которые сейчас обсуждаются в телеграм-каналах. Об этом сообщает БелТА.

- Если ты намекаешь на ту информацию, которая была последней опубликована в телеграм-каналах. Эти разговоры, переговоры, которые связаны с гибелью этого парня (Роман Бондаренко. - Ред.). Если ты об этом, то должен сказать тебе, что пока еще не время, но мы скоро все расскажем. Нужно еще немного потерпеть. Уже на следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что подобные вбросы в телеграм-каналы делают намеренно перед очередным воскресеньем.

- Мы все вам расскажем в лучшем виде. И кто организовал вбросы, и как их организовал. Будет очень интересно, - подытожил Лукашенко.

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