«У нас нет революции, потому что революционеров нет»: Лукашенко - о ситуации в стране

Фото: БелТА

Во время визитов на ОАО «Гомсельмаш» Александр Лукашенко побеседовал с журналистами. Один из корреспондентов заявил о том, что каждое воскресенье протестующие придумывают новые лозунги. И, по его словам, «порой откровенно переходят черту». На это президент ответил, что революция без лозунгов невозможна.

- Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет, - цитирует Лукашенко БелТА. Также президент отметил, что вбросы в телеграм-каналах делаются специально накануне воскресенья. И анонсировал, что на следующей неделе расскажет очень интересную информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко: что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь

Также президент отметил, что он «интернациональный человек» (подробнее…).

Лукашенко: Ради бога, рожайте. Мы будем находить по 10 тысяч долларов на каждого ребенка после рождения двух детей

Он поручил правительству рассмотреть вопросы, которые касаются поддержки многодетных семей (подробнее...).