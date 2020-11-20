В Беларуси могут сократить отпуск по уходу за ребенком

Сейчас декретный отпуск по уходу за ребенком в Беларуси длится до достижения детьми 3-летнего возраста Фото: Иван ВИСЛОВ

В Беларуси могут пересмотреть продолжительность декретного отпуска. 20 ноября во время визита на ОАО «Гомсельмаш» Александр Лукашенко заявил, что этот вопрос включен в повестку дня.

- Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам - обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения, - цитирует президента его пресс-служба.

Также Лукашенко отметил, что будет сделано так, «как лучше для людей и государства».

Напомним, отпуск по уходу за ребенком в Беларуси длится до достижения детьми 3-летнего возраста. В пресс-службе подчеркивают, что этот срок - один из самых продолжительных в мире.

- Если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине, которая за год почти 200 тыс. потеряла, где идет падение населения. Жить некому будет через полвека, - подытожил Лукашенко.

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