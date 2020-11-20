Лукашенко заявил, что против Беларуси работают мощнейшие службы мира

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Во время рабочей поездки на ОАО «Гомсельмаш» Александр Лукашенко заявил, что сейчас против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира.

- США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали, - цитирует президента БелТА.

По словам Лукашенко, белорусская и российская разведки поработали над этими центрами и увидели, что ни одного поляка там нет. Польская только территория, а внутри - американцы. «Умные, талантливые, способные люди», - подчеркнул президент. Также он отметил, что сейчас всю планету «качают», используя современные технологии и интернет. И Беларусь - не исключение.

- Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится! - убежден Лукашенко.

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