Погода в Беларуси на 21 - 22 ноября: выходные с мокрым снегом, дождем и ночными заморозками

Во воскресенье, 22 ноября, в Беларуси может быть первая в этом сезоне метель в некоторых регионах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Зима близко, и уличные температуры тому подтверждение. В ближайшие выходные в Беларуси еще больше усилятся ночные заморозки, а снег увидят еще больше регионов.

В Белгидромете сообщили, что погодные условия на выходных 21 - 22 ноября будет формировать надвигающийся антициклон. Погодные условия будут непростыми: градус неоднократно будет опускаться ниже ноля, участятся осадки - мокрый снег с дождем.

В субботу, 21 ноября, нас ожидает ночное похолодание -6…0 градусов. Из-за чего утром возможны слабый туман и гололед на отдельных участках трасс. Днем будет облачно, но в основном без осадков, теплым этот день не назовешь: -1…+4 градуса.

А вот в воскресенье, 22 ноября, снег, дождь, снег с дождем - практически повсеместно. В отдельных регионах в этот ноябрьский день будет даже первая в этом сезоне метель. Ночные температуры снова с заморозками: -5…+2 градуса. Днем теплее - около 0…+7 градусов, но кроме обильных осадков еще и местами порывистый ветер до 14 метров в секунду.

Дождливо-снежная погода с ветром прогнозируется и на понедельник, 23 ноября. В некоторых районах ветер может быть особенно сильным - около 15 - 18 метров в секунду. Но при этом температуры немного поползут вверх: -1…+5 ночью и +2…+7 днем.

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