Еще одна российская авиакомпания полетит в Минск: открываются рейсы в Ростов-на-Дону

Фото: azimuth.aero

Российский авиаперевозчик «Азимут» с 17 декабря начинает выполнение полетов из Ростова-на-Дону в Минск и обратно. Это десятая авиакомпания, которая возобновила полеты в Беларусь с начала пандемии коронавируса.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по четвергам. Вылет из Ростова-на-Дону в 12.30, прибытие в Минск - в 16.10. Обратный вылет из Минска в 16.10, прибытие в Ростов-на-Дону - в 18.25. На сайте авиаперевозчика говорится, что для каждого аэропорта указано местное время.

Билеты уже поступили в продажу. Самый дешевый безбагажный билет на 17 декабря из Минска в Ростов-на-Дону стоит $40,45.

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