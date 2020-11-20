Марию Колесникову оставят под стражей до 8 января. Такое решение было принято на закрытом судебном заседании

Мария Колесникова оставлена под стражей до 8 января 2021-го года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что Минским городским судом не была удовлетворена жалоба защиты Марии Колесниковой, проинформировало БелаПАН со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабарико.

На закрытом судебном заседание было принято решение о законности содержания Марии Колесниковой под стражей до 8 января 2021 года.

- Так как все постановления суда являются публичными и должны оглашаться в присутствии всех желающих, а данное решение оглашалось на закрытом заседании, считаю, что это не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, - прокомментировала адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Еще в заявлении правозащитницы говорится о том, что есть перебои в переписке с Марией Колесникой. По словам Казак, она получила только 4 из 10, отправленных ею писем.

- Задержка писем даже защитнику - это тревожный звоночек. По этому поводу направлена жалоба начальнику тюрьмы. Также и Мария на днях написала заявление начальнику тюрьмы с просьбой предоставить ей перечень исходящих писем, указав судьбу корреспонденции. Такую информацию ей обязаны предоставлять, - подчеркнула правозащитница.

В случае отрицательного результата адвокат намерена обжаловать сложившееся положение в прокуратуре.

Напомним, Мария Колесникова находится под стражей с 8 сентября. В СК заявляли, ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и интернета).